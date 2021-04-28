شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ناشئين يخوضون التدريب مع فريق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمقامة على ملعب النادي، تواجد 10 لاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاستعانة بهؤلاء الناشئين وهم: سيف فاروق جعفر وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء والحارسان أحمد نادر السيد ومحمد فتحي قنديل.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية واستشفاء قبل انطلاق التدريبات، وأدى اللاعبون الفقرة تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال، والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع للاعبين، من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.