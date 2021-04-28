شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28\4\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها إصابة محمد أبو جبل حارس الزمالك بفيروس كورونا، وإلغاء اتحاد لكرة تحمل سفر الحكام إلى أسوان بالطائرة، بالإضافة إلى نفى اللجنة الأولمبية شطب مرتضى منصور وخالد زين.

إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

شهدت الساعات الماضية اتهامات و شد وجذب بين الأهلى والزمالك على صعيد كرة اليد بسبب مشاركة إبراهيم المصرى لاعب الأهلى فى قمة نهائى كأس مصر فى ظل ظهور أعراض كورونا عليه.