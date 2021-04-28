شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار كوكا فى قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجدد الجهاز الفني للأهلي ثقته في أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأحمر الصاعد للاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته القادمة ضد الجونة يوم الجمعة المقبل، في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وقدم أحمد نبيل كوكا عروضا طيبة منذ ظهوره مع الفريق الأحمر خاصة في الجبهة اليسرى، ونجح في حل أزمة الظهير الأيسر بشكل مؤقت لحين عودة المصابين، رغم أنه يلعب في وسط الملعب.

وبات كوكا الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الجونة، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن تواجد محمود وحيد في قائمة المباراة أو استبعاده منها، وكذلك إمكانية موقف الدفع به أساسيا لو تأكد جاهزيته للمشاركة في المباراة وانضم لقائمة مواجهة الجونة.

وظهر كوكا بشخصية جيدة داخل الملعب، حيث يسير بشكل جيد في الجبهة اليسرى التي يشارك فيها بشكل اضطراري في ظل شكوى ثلاثي الجبهة اليسرى علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف من إصابات متفرقة.

ويعاني معلول ووحيد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يشكو أيمن أشرف من خشونة في الركبة ويغيب جميعهم عن المشاركة في المباريات.