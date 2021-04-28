"مستشهداً بمونديال اليد في مصر".. طبيب ألماني يتوقع نجاح ألأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال بيرند فولفارت، طبيب الفريق الألماني الأولمبي، إن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الحالي، من الممكن أن تنجح، حال التزام الجميع بالإجراءات الصحية الصارمة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وصرح فولفارت، في حديث بالفيديو للجمعية الأولمبية الألمانية، اليوم الأربعاء بأن نجاح الألعاب "يعتمد على مفاهيمها".

أوضح فولفارت أن بطولات كرة القدم وبطولة العالم لكرة اليد، التي أقيمت بمصر مطلع العام الحالي، أظهرت أنه من الممكن تنظيم فعاليات كبرى في ظل ظروف الوباء الصعبة.

وأصدر منظمو أولمبياد طوكيو، واللجنة الأولمبية الدولية اليوم إرشادات محدثة للدورة الأولمبية، التي تجرى في الفترة من 23 يوليو القادم حتى الثامن من أغسطس المقبل، والتي تشمل اختبارات فيروس كورونا اليومية وإجراءات صارمة أخرى.

وتخضع طوكيو لحالة طوارئ أخرى، فيما يرغب حوالي 70% من اليابانيين في تأجيل الألعاب أو إلغائها مرة أخرى، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولين اليابانيين كرروا التزامهم بالمضي قدما في إقامة الدورة.

وأشارت العداءة الألمانية كاترينا جرانز، خلال حديثها للجمعية الألمانية الأولمبية، إلى أن الرياضيين كانوا سعداء بإقامة الأولمبياد، حتى في أجواء مختلفة تماما عن المعتاد، فيما قال بوب هانينج، مسؤول كرة اليد، إن الألعاب الأولمبية مهمة أيضا للمستقبل.

أكد هانينج "لن يكون هناك نشوة كبيرة كما هو الحال في الساحات المزدحمة. لكن الملايين، بما في ذلك العديد من الأطفال، سيشاهدون. نحن بحاجة إلى قدوة لهم. لذلك من الضروري أن تجرى الألعاب الأولمبية هناك".

وتوقع هانينج فرض عقوبات قاسية على أولئك الذين ينتهكون القواعد الصحية لكنه لا يتوقع حدوث مشاكل في اليابان حقا.

أوضح هانينج "الرياضيون يريدون الأولمبياد. ولن يفسدوا ذلك بتجاهل القواعد".