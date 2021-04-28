البدري: مجموعة مصر قوية في كأس العرب.. وهدفنا إعادة الزمن الجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن مجموعة فريقه في بطولة كأس العالم المستحدثة جاءت قوية، حيث ضمت منتخب الجزائر بطل إفريقيا، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان، بالإضافة إلى بطل مواجهة لبنان وجيبوتي.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم قال البدري :"كان لدي إحساس بوجود منتخب كبير في مجموعتنا مثل منتخب الجزائر الشقيق الذي نعتز به، وستكون المنافسة كبيرة في هذا المحفل العربي الضخم".

وأضاف البدري :"نتمنى تحقيق كل الأهداف المطلوبة مع منتخب مصر من أجل تلبية طموحات الجماهير وإرضاء التطلعات الخاصة بمنتخبنا الذي نفخر به".

وأردف مدرب المنتخب المصري :"لدينا عناصر خبرة بالإضافة إلى المنضمين حديثاً ومع الوقت والمزيد من المباريات والاحتكاك سنصنع منتخباً قوياً يليم باسم مصر ويعيد البسمة على شفاه الجماهير".

وأنهى البدري :"هدفنا إعادة الزمن الجميل لمنتخب مصر، وهو ما نعمل عليه كجهاز فني، كما أود أن أشكر كل من دعمني بعد محنة الإصابة بفيروس كورونا".