بيراميدز 1-0 نامونجو.. إبراهيم عادل يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

بالفيديو.. بيراميدز ينهي مجموعات الكونفيدرالية بهزيمة نامونجو بهدف عادل

انهى بيراميدز مبارياته في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بالفوز أمام نامونجو التنزاني، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لممثل مصر بالبطولة الأفريقية.

وفاز بيراميدز بهدف نظيف أمام نامونجو في الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بملعب استاد 30 يونيو.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد إبراهيم عادل في الدقيقة 66 من أحداث المباراة.

وسبق وحسم بيراميدز تأهله لربع نهائي كأس الكونفيدرالية، ورفع رصيده للنقطة رقم 12 في المركز الثاني خلف المتصدر الرجاء المغربي، بينما رحل نامونجو عن المجموعات بدون أي رصيد من النقاط.

التفاصيل

وشهدت الدقيقة 8 من أحداث المباراة كرة عرضية من جانب إبراهيم حسن، لكن محمود صابر لم يلحق بالكرة لتمر بجوار مرمى الفريق الضيف.

وقام حكم المباراة بإلغاء هدف لنادي بيراميدز بداع التسلل على إيريك تراوري في الدقيقة 27.

ومرت تسديدة قوية من إسلام عيسى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44 من أحداث المباراة بجوار القائم.

أول محاولات الشوط الثاني من جانب بيراميدز كانت عن طريق تسديدة قوية من إبراهيم حسن، لكنها ذهبت أعلى عارضة حارس نامونجو في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 55، أرل طارق طه كرة عرضية داخل منطقة جزاء نامونجو، لعبها دودو الجباس بضربة رأس لكن خارج المرمى.

وواصل بيراميدز محاولاته وسدد أحمد سامي مدافع الفريق كرة قوية في الدقيقة 58 لكنها مرت أعلى العارضة.