مباشر.. سان جيرمان 1 - 2 مانشستر سيتي.. طرد لباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حقق مانشستر سيتي فوزًا جعله أقرب للتأهل لنهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

ورغم تقدم ماركينيوس في الشوط الأول لباريس، نجح دي بروين في تسجيل التعادل بالشوط الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يضيف محرز هدفا ثانيا رائعا من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 71.

ونال إدريسا جاي لاعب وسط باريس طردًا في الدقيقة 74 بعد تدخل خشن ضد جوندوجان.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب الاتحاد لمدينة مانشستر في إنجلترا.

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين أمام الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في النهائي.

وكان باريس سان جيرمان صعد لدور نصف النهائي عقب تأهله على حساب البطل بايرن ميونيخ بالفوز عليه بفارق الأهداف بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بمجموع (3-3).

تفاصيل المباراة:

هدد باريس مرمى السيتي مبكرًا بعد قطع الكرة من رودري في وسط الملعب، لينطلق مبابي ويمرر لنيمار الذي سدد سهلة في يد الحارس إديرسون.

وفي الدقيقة 15 سجل ماركينوس الهدف الأول لباريس سان جيرمان، بعد عرضية من دي ماريا حولها في المرمى، مسجلا التقدم للفريق الباريسي.

استمر باريس في ضغطه وكاد باريديس أن يسجل من رأسية، ومر دي ماريا بشكل رائع قبل أن يمرر لمبابي لتصل لباكير الذي سدد ضعيفة.

وسقط نيمار بعد تدخل قوي من كانسيلو، ليعود وتستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وكاد فودين أن يسجل التعادل بعد خطأ دفاعي وتمريرة من محرز، ولكن تألق نافاس وتصدى للكرة.

وفي الشوط الثاني، هدد مبابي مرمى السيتي في هجمة مرتدة، ولكن دفاع الفريق أبعد الكرة.

وسدد دي بروين مقصية رائعة في الدقيقة 61 علت العارضة.

ونجح دي بروين في تسجيل التعادل بالدقيقة 64، بعد عرضية رائعة لم تجد من يتابعها لتخادع نافاس وتسكن شباك باريس.

وسجل محرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 71 بتسديدة من ضربة حرة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى لنافاس.

ونال إدريسا جانا جاي بطاقة حمراء في الدقيقة 77، بعد تدخل عنيف ضد جوندوجان.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من لاعبي السيتي حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.