بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا يحتفظ بآمال التتويج بالدوري بفوز قاتل أمام قونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق جالاتا سراي فوزًا قاتلاً على حساب قونيا سبور بهدف دون رد في إطار منافسات الأسبوع الـ38 من عمر الدوري التركي موسم (2020 - 2021).

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري مصطفى محمد أساسيًا ليقود هجوم جالاتا سراي قبل أن يقرر المدير الفني التركي فاتح تريم تغيير اللاعب ليشارك بدلاً منه ريان بابل.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي: فيرناندو موسليرا - شينير أوزبايراكلي - خليل درويش أوجلي - أوجينكارو ايتيبو - ريان دونك - محمد كريم - عمر بيرم - مصطفى محمد - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش - جيدسون فرنانديز.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 87 من زمن أحداث اللقاء عن طريق اللاعب التركي إمري أكبابا ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية ويحفظ آمال رجال فاتح تريم في التتويج بالدوري.

وحافظ جالاتا سراي على فارق النقاط الست مع المتصدر فريق بيشكتاش حيث يمتلك الأخير 78 نقطة من 36 مباراة مقابل 72 نقطة لجالاتا من 36 مباراة أيضًا.

ويمتلك جالاتا سراي أربع مباريات قبل نهاية الموسم الحالي أمام كل من جينتشلاربيرليجي وبيشكتاش ودينيزليسبور، وأخيرًا ضد ملطية سبور.