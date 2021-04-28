نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تعرف على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021.

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدمًا في النتيجة على مانشستر سيتي، بهدفٍ دون رد سجله المدافع البرازيلي “ماركينيوس كوريا”، برأسية قوية في الدقيقة (15).

وتولى أنخيل دي ماريا تنفيذ ضربة ركنية من الجهة اليمنى، وأرسلها بيسراه عالية داخل المنطقة ليرتقي لها ماركينيوس ويضربها بالرأس في شباك الحارس إيدرسون مورايس.

ويدير لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الحكم الألماني “فيليكس بريش”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيلة التالية: كايلور نافاس – ميتشل باكر – ماركينيوس كوريا – برسيل كيمبيمبي – أليساندرو فلورينزي – إدريسا جانا جايي – لياندرو باريديس – نيمار جونيور – ماركو فيراتي – أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي.

بينما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية كالآتي: إيدرسون مواريس – كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – جواو كانسيلو – إلكاي جوندوجان – رودري هيرنانديز – كيفين دي بروينه – رياض محرز – بيرناردو سيلفا – فيل فودين.

الشوط الأول

وسيطر باريس سان جيرمان على الكرة منذ البداية، وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة من هجوم مرتد، بقيادة مبابي ونيمار الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى تصدى لها الحارس إيدرسون.

وكان نيمار جونيور قريب من افتتاح التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة (13)، من تسديدة قوية للغاية من من داخل منطقة الجزاء، ولكن إيدرسون نجح في إنقاذ الكرة بتصدٍ رائع لتخرج إلى الركنية.

وتقدم ماركينيوس بالهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة (15)، بعدما أرتقى لرأسية دي ماريا من الركنية برأسية قوية عانقت شباك إيدرسون.

وصنع رياض محرز الفرصة الأولى لفريق مانشستر سيتي عند الدقيقة (20)، حين راوغ الظهير الأيسر لباريس ميتشيل باكر، ومرر إلى دي بروينه داخل منطقة الجزاء ولكن ماركينيوس تدخل في الوقت المناسب ليبعد الكرة من أمام النجم البلجيكي.

وبعدها بدقيقة واحدة، تلقى بيرناردو سيلفا تمريرة طولية من وسط الملعب وصلت له داخل منطقة الست ياردات ليسددها بصعوبة من لمسة واحدة، ولكنها وصلت في زاوية كايلور نافاس ليتصدى لها دون معاناة.

وتجلت خطورة باريس سان جيرمان في الكرات العالية، بعدما نفذ نيمار كرة مقوسة من ركلة ركنية في الدقيقة (28)، أرتقى لها باريديس وضربها بالرأس ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مانشستر سيتي.

وتقدم أليساندرو فلورينيزي من الجهة اليمنى في الدقيقة (34)، وأرسل كرة عرضية وصلت إلى مبابي داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى باكير الذي سدد كرة قوية أبعدها جون ستونز بفدائية.

وجاءت أخطر فرصة لفريق مانشستر سيتي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بعدما مرر بيرناردو سيلفا كرة على طبق من ذهب إلى فودين داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير بقوة ولكن في المكان الذي يتواجد فيه نافاس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0) لصالح باريس سان جيرمان.

الشوط الثاني

بعد قليل..