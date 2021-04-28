بث مباشر | مشاهدة الاهلي بنغازي ووفاق سطيف في كأس الكونفدرالية «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي بنغازي ووفاق سطيف في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يلتقي وفاق سطيف الجزائري مع الأهلي بنغازي الليبي، اليوم الأربعاء، على ملعب 8 مايو 1945 بمدينة سطيف، في مباراة حاسمة على التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.

تراجع وفاق سطيف إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما تعادل مع اورلاندو بيراتس بنتيجة (1-1)، إلا أنه ما زال يمتلك فرصة خطف بطاقة التأهل الثانية.

ويمتلك وفاق سطيف 5 نقاط في رصيده، وبفارق نقطة واحدة عن الثالث إنييمبا، ونقطتين عن خصمه اليوم الأهلي بنغازي، بينما يتواجد أورلاندو بيراتس في الصدارة برصيد 9 نقاط.

ويحتاج وفاق سطيف تحقيق الفوز على الأهلي بنغازي اليوم مع تعادل إنييمبا أو خسارته أمام أورلاندو بيراتس حتى يتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، أنعش الاهلي بنغازي آماله في الصعود إلى دور ربع النهائي بفوزه على إنييمبا بهدفٍ دون رد في الجولة الماضية.

وأصبح مصير الاهلي بنغازي في يده بحيث أنه في حالة تحقيق الفوز على وفاق سطيف سيضمن بشكلٍ رسمي خطف إحدى بطاقتي التأهل، أما في حالة التعادل، سينتظر تعادل أو خسارة إنييمبا أمام أورلاندو بيراتس.

وتذاع مباراة الاهلي بنغازي ووفاق سطيف على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بين سبورت الفرنسية ماكس 5.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي بنغازي ووفاق سطيف في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت الجزائر، 23:00 بتوقيت مصر وليبيا، 00:00 بتوقيت السعودية.