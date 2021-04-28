فيديو | شاهد اهداف باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا «الصاعقة الأولى باريسية»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021.

سجل المدافع البرازيلي “ماركينيوس كوريا” هدف التقدم الأول لفريق باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي، برأسية قوية في الدقيقة (15).

وتولى أنخيل دي ماريا تنفيذ ضربة ركنية من الجهة اليمنى، وأرسلها بيسراه عالية داخل المنطقة ليرتقي لها ماركينيوس ويضربها بالرأس في شباك الحارس إيدرسون مورايس.

ويدير لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الحكم الألماني “فيليكس بريش”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

وسيطر باريس سان جيرمان على الكرة منذ البداية، وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة من هجوم مرتد، بقيادة مبابي ونيمار الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى تصدى لها الحارس إيدرسون.

وكان نيمار جونيور قريب من افتتاح التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة (13)، من تسديدة قوية للغاية من من داخل منطقة الجزاء، ولكن إيدرسون نجح في إنقاذ الكرة بتصدٍ رائع لتخرج إلى الركنية.

وتقدم ماركينيوس بالهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة (15)، بعدما أرتقى لرأسية دي ماريا من الركنية برأسية قوية عانقت شباك إيدرسون.

وصنع رياض محرز الفرصة الأولى لفريق مانشستر سيتي عند الدقيقة (20)، حين راوغ الظهير الأيسر لباريس ميتشيل باكر، ومرر إلى دي بروينه داخل منطقة الجزاء ولكن ماركينيوس تدخل في الوقت المناسب ليبعد الكرة من أمام النجم البلجيكي.

فيديو اهداف باريس ومانشستر سيتي

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