توقعات قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021..إعلامي مغربي ينتظر تصفية أندية شمال أفريقيا

بدأت توقعات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، المقرر سحبها يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور 5 أندية عربية، في مقدمتهم البطل القياسي للمسابقة الأهلي المصري، بالاضافة إلى الثنائي الجزائري شباب بلوزداد والمولودية، وبطل تونس الترجي، ووصيف الدوري المغربي الوداد البيضاوي.

ويتوقع الإعلامي الرياضي المغربي “يوسف الشاطر” تعرض أندية شمال أفريقيا للتصفية في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال يوسف الشاطر، مراسل قناة medi1 المغربية لـ موقع ميركاتو “أعتقد أن قرعة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ستظلم أندية شمال أفريقيا، وسيكون المشهد بمثابة تصفية لهم”.

وأوضح يوسف الشاطر “الأهلي سيعود لمواجهة صن داونز في ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، ولأن سيمبا التنزاني محظوظ جدًا هذا الموسم قد يقع مع كايزر تشيفز، بالتالي سنكون أمام مواجهتين من عيار ثقيل بين أندية شمال أفريقيا”.

وقال يوسف الشاطر، الذي يقدم البرامج كذلك في Radio medi1 “إنه يتوقع مواجهة الوداد لفريق مولودية الجزائر، ومواجهة الترجي لفريق شباب بلوزداد”.

وانتصر الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي ليبلغ نصف النهائي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، والذي هزمه بسهولة ليترشح لملاقاة الزمالك في النهائي.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرة للمجموعات:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: مولودية الجزائر الجزائري