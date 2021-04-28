توقعات قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021..السويسي ينتظر مواجهة الأهلي والوداد

بدأت توقعات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، المقرر سحبها يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور 5 أندية عربية، في مقدمتهم البطل القياسي للمسابقة الأهلي المصري، بالاضافة إلى الثنائي الجزائري شباب بلوزداد والمولودية، وبطل تونس الترجي، ووصيف الدوري المغربي الوداد البيضاوي.

ويتوقع الصحفي الرياضي المصري والكاتب في صحيفة الأهلي المصري “أسامة السويسي” تكرارًا لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بين الأهلي والوداد لكن في الدور ربع النهائي هذا الموسم 2021/2020.

وقال أسامة السويسي، الصحفي في قناة الكأس القطرية خلال حديثه مع موقع ميركاتو “لو سألتني عن الأمنية، سأخبرك بتمنى مواجهة الأهلي لفريق الترجي التونسي في ربع النهائي، أما التوقع فأرى أن الأقرب هو مواجهة الوداد المغربي”.

وانتصر الأهلي على الوداد في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي ليبلغ المباراة النهائية التي تغلب خلالها على غريمه التقليدي “الزمالك” بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي.

وأكمل أسامة السويسي توقعه قائلاً “أتوقع أن تضع القرعة مولودية الجزائر في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، وأتوقع شباب بلوزداد مع الترجي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي مع سيمبا التنزاني”.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرة للمجموعات:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: مولودية الجزائر الجزائري