عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا «محرز يقود الهجوم»

شهدت تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام باريس سان جيرمان عدم وجود مهاجم صريح، بعدما قرر بيب جوارديولا إشراك النجم العربي الجزائري “رياض محرز” في المقدمة، وبجانبه بيرناردو سيلفا وفيل فودين.

ويغيب عن تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام باريس، النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، بعدما كان الفتى المدلل للمدرب الإسباني خلال الفترة الماضية.

ورغم تألق إيميريك لابورت وقيادته الفريق لتحقيق كأس الإتحاد الإنجليزي بتسجيله هدف الانتصار في المباراة النهائية أمام “توتنهام”، إلا أنه سيجلس على دكة البدلاء اليوم، وسيلعب في قلب الدفاع روبن دياز وجون ستونز.

وسيقود كيفين دي بروينه خط الوسط، ويأتي بجواره كل من إلكاي جوندوجان ورودري هيرنانديز.

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية:

إيديرسون مواريس

كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – جواو كانسيلو

إلكاي جوندوجان – رودري هيرنانديز – كيفين دي بروينه

رياض محرز – بيرناردو سيلفا – فيل فودين