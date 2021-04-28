عاجل | تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن ماوريسيو بوكيتينو تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021.

وقرر بوكيتينو إشراك ميتشل باكر في مركز الظهير الأيسر ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية، ليعوض غياب الإسباني خوان بيرنات الغائب بداعي الإصابة.

بينما يتواجد أليساندرو فلورينزي في مركز الظهير الأيمن، وسيلعب في مركز قلب الدفاع كل من “برسيل كيمبيمبي وماركينيوس كوريا”.

وفي خط الوسط الدفاعي سيرافق إدريسا جانا جايي لياندرو باريديس، ويأتي من أمامهم الإيطالي ماركو فيراتي.

وسيقود كيليان مبابي خط الهجوم، بعدما كان مهددًا بالغياب عن تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية أمام مانشستر سيتي، إثر تعرضه لإصابة طفيفة في المباراة الأخيرة للفريق مع “ميتز” في الدوري الفرنسي.

والتالي تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية:

كايلور نافاس

ميتشل باكر – ماركينيوس كوريا – برسيل كيمبيمبي – أليساندرو فلورينزي

إدريسا جانا جايي – لياندرو باريديس

نيمار جونيور – ماركو فيراتي – أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وسكاي سبورت أونو الإيطالية.

ويدير لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الحكم الألماني “فيليكس بريش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.