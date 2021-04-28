بث مباشر | مشاهدة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021.

يستقبل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب بارك دي برانس “حديقة الأمراء”، في مباراة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات عالية، بعدما أزاح برشلونة من دور ثمن النهائي، وحامل اللقب “بايرن ميونخ” من دور ربع النهائي، وسيتطلع إلى مواصلة السعي نحو الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر باريس سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين بعد كل من سانت ايتيان في موسم 1975-1976، ومارسيليا 1990-1991.

في المقابل، وصل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما أقصى بوروسيا مونشنجلادباخ من دور ثمن النهائي، وبوروسيا دورتموند من دور ربع النهائي.

وسيبحث مانشستر سيتي عن أول ظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم على وشك صنع التاريخ حيث لم يفز أي فريق إنجليزي على الإطلاق بأكثر من 10 مباريات في موسم واحد ببطولة التشامبيونزليج بصيغته الحالية (منذ 2003/2004).

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد في المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا 2021، الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد في المسابقة، فاز في 9 مباريات، وتعادل مرة واحدة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وسكاي سبورت أونو الإيطالية.

ويدير لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الحكم الألماني “فيليكس بريش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

باريس سان جيرمان 1-2 مانشستر سيتي

ملعب حديقة الأمراء (باريس – فرنسا)

دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي)

جارية الآن

تشكيلة باريس سان جيرمان الاساسية: كايلور نافاس – ميتشل باكر – ماركينيوس كوريا – برسيل كيمبيمبي – أليساندرو فلورينزي – إدريسا جانا جايي – لياندرو باريديس – نيمار جونيور – ماركو فيراتي – أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي.

تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية: إيديرسون مواريس – كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – جواو كانسيلو – إلكاي جوندوجان – رودري هيرنانديز – كيفين دي بروينه – رياض محرز – بيرناردو سيلفا – فيل فودين.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..

1″ هو لقاء الأموال بكل جدارة..دعونا نتابع..

10″ أفضلية كبيرة من جانب باريس، ضغط شرس على حدود منطقة جزاء السيتي

15″ جوووووووووووووووول …باريس سان جيرمان يتقدم بالهدف الأول عن طريق رأسية “ماركينيوس” بعد عرضية من ركنية نفذها أنخل دي ماريا من الجهة اليسرى لمرمى مان سيتي..

…باريس سان جيرمان يتقدم بالهدف الأول عن طريق رأسية “ماركينيوس” بعد عرضية من ركنية نفذها أنخل دي ماريا من الجهة اليسرى لمرمى مان سيتي.. 25″ توجد مساحات وثغرات واضحة في خط دفاع مانشستر سيتي في هذه المباراة..

31″ بطاقة صفراء لمدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو.

42″ بووووووووم…تصويبة صاروخية من فيل فودين داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان، يتصدى لها الحارس كيلور نافاس على دفعتين بردة فعل نموذجية من الكوستاريكي.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم باريس..

الشوط الثاني