بسبب نومه أثناء مباراة فريقه.. لاعب يثير الجدل في الدوري الفرنسي

المنامة - ياسر ابراهيم - أثارت لقطة مصورة للمخضرم جيمي برياند مهاجم نادي بوردو الفرنسي الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ظهوره وهو يبدو نائما خلال مباراة فريقه ضد مضيفه لوريان الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.



وتداول نشطاء من مختلف أنحاء العالم صورا ومقطع فيديو للاعب صاحب الـ35 عاما وهو يجلس في المدرجات، ويظهر كما لو أنه أخذ غفوة قصيرة دون الانتباه إلى المباراة التي كانت في شوطها الأول وفريقه خاسر بنتيجة 3-0.



ونشر صاحب حساب رياضي صورة للاعب من المباراة، معلقا عليها "جيمي برياند ينام في المدرجات أثناء لعب فريقه"، فيما اختلف مغردون حول صحة أن اللاعب كان نائما حقا، أو أن اللقطة لم تظهر الحقيقة كاملة.



وقال أحد المغردين "بوردو خاسر 3-0 أمام لوريان وسط إفلاس محتمل وسوء إدارة، وقد جعلوا جيمي برياند ينام على مقاعد البدلاء، الوضع سيئ للغاية"، فيما وصف آخر المشهد بأنه "لا يصدق"، وبأن نوم اللاعب بهذا الشكل على مقاعد البدلاء فعل دون اكتراث.



في المقابل، دافع آخرون عن اللاعب، لافتين إلى أن اللقطة لا تدل على نومه، حيث دعم مغرد اللاعب قائلا "جيمي محترف رائع، ومن العار إعطاء الأهمية لأولئك الذين يؤمنون بالصور الثابتة وليس لديهم عقل ليفكروا بأنفسهم".



المصدر: وكالة سند