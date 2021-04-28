شكرا لقرائتكم خبر عن أول متسابقة رالي: عملي كمبرمجة كمبيوتر لم يمنعني من رياضتي المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت المهندسة يارا شلبي، أول متسابقة رالي في مصر، إنها لم يمنعها عملها بمجال البرمجة والكمبيوتر بعد تخرجها من قسم الهندسة المدنية من ممارسة رياضتها المفضلة التي قـد تبدو خطيرة للبعض، فأصبحت أول امرأة مصرية تتفوق في رياضة رالي السيارات.

وتابعت «شلبي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها لم تكن تعلم أن ذهابها إلى رحلات السفاري والتخييم في الصحراء سيدفعها للمشاركة في العديد من سباقات الرالي.

وأشارت أول متسابقة رالي في مصر، إلى أنها كونت عـام 2015 فريق «Gazelle» «غــزال» من الفتيات، واختارت هذا الاسم ليشمل مواصفات وروح الفريق الذي كانت تحلم بتكوينه.

وأضافت أن هناك صعوبات واجهت الفريق؛ حيث واجهته صعوبة في ممارسة الرياضة في الصحراء وقتها، كما أنها دفعت المنظمين لعمل سباقات داخل المدن، وهــو مـا أشعرها بعدم الرضا، وذلك لأن الصحراء هي مصدر حبها لتلك الرياضة، وتغلبت على ذلك بالمشـاركة في سباق الدراجات الصحراوية كأول بنت مصرية تسابق بالموتوسيكل.