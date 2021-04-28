10 مباريات «كلين شيت» للزمالك في الدور الأول للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات «كلين شيت» للزمالك في الدور الأول للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز، محققا العديد من الأرقام الإيجابية.
ونجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من إجمالي 17 مباراة خاضها في الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.
وكانت البداية في الجولة الأولى عندما فاز الفريق على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم فاز في الجولة الثالثة على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يفوز على طلائع الجيش في الجولة السادسة بثلاثية دون رد، وبعدها فاز على المصري في الجولة السابعة بهدف دون رد.
وفي الجولة الثامنة فاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة التاسعة مع أسوان بدون أهداف، وفاز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة، قبل أن يتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في الجولة الرابعة عشرة.
ونجح الفريق في الفوز على سيراميكا بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة عشرة، قبل أن يفوز على الإنتاج الحربي بنفس النتيجة في الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.