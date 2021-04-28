شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات «كلين شيت» للزمالك في الدور الأول للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز، محققا العديد من الأرقام الإيجابية.

ونجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من إجمالي 17 مباراة خاضها في الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

وكانت البداية في الجولة الأولى عندما فاز الفريق على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم فاز في الجولة الثالثة على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يفوز على طلائع الجيش في الجولة السادسة بثلاثية دون رد، وبعدها فاز على المصري في الجولة السابعة بهدف دون رد.

وفي الجولة الثامنة فاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة التاسعة مع أسوان بدون أهداف، وفاز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة، قبل أن يتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في الجولة الرابعة عشرة.

ونجح الفريق في الفوز على سيراميكا بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة عشرة، قبل أن يفوز على الإنتاج الحربي بنفس النتيجة في الجولة السادسة عشرة للمسابقة المحلية.