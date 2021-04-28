شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام البدري على قرعة كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على قوة مجموعتنا في كأس العرب والتي تضم الجزائر والفائز من ليبيا والسودان ولبنان وجيبوتي.

وقال البدري، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، إنه كان لديه إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق والذي يعتز به في مجموعتنا، موضحا أن المنافسة ستكون كبيرة في هذه المجموعة نظرا لرغبة الجميع على الظهور بمستويات كبيرة في هذا العرس العربي الكبير.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني أنه يتمنى مع لاعبيه وجهازه المعاون تحقيق كل الأهداف المطلوبة وتلبيه طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر والذي نعتز ونفتخر به جميعا في مقدمة الدول والتواجد في المحافل الدولية والمنافسة عليها بما يليق بمكانه مصر على كافة الأصعدة.

وأكد البدري على أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق باسم مصر وإعاده البسمة والسعادة لكل الجماهير، مشيرًا لرغبته الكبيرة هو وجهازه على بذل كل ما في وسعهم من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب.

واختتم البدري تصريحاته بتوجيه خالص شكره وامتنانه للجميع على مساندتهم ودعمهم له بعد سيل الرسائل والمكالمات التي تلقاها في هذه المحنه بعد إصابته بكورونا مع أفراد أسرته.