شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعتلي قائمة هدافي الزمالك في الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مباريات الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، متصدرا جدول ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة.
استطاع الفريق أن يحرز 30 هدفا، منهم 29 هدف بأقدام لاعبيه، وهدف واحد ذاتي.
ويستعرض الموقع الرسمي في التقرير التالي هدافو الفريق في الدور الأول للدوري:-
يعتلي يوسف أوباما قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف ويحتل أشرف بن شرقي المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.
ويتواجد إمام عاشور في المركز الثالث برصيد 4 أهداف، ويأتي في المركز الرابع حميد أحداد برصيد 3 أهداف، ثم فرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ولكل منهما هدفين، وهو نفس رصيد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراي التركي.
ويحتل المركز السادس كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد فتوح برصيد هدف لكل منهما.