شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعتلي قائمة هدافي الزمالك في الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مباريات الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، متصدرا جدول ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة.

استطاع الفريق أن يحرز 30 هدفا، منهم 29 هدف بأقدام لاعبيه، وهدف واحد ذاتي.

ويستعرض الموقع الرسمي في التقرير التالي هدافو الفريق في الدور الأول للدوري:-

يعتلي يوسف أوباما قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف ويحتل أشرف بن شرقي المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 6 أهداف.

ويتواجد إمام عاشور في المركز الثالث برصيد 4 أهداف، ويأتي في المركز الرابع حميد أحداد برصيد 3 أهداف، ثم فرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ولكل منهما هدفين، وهو نفس رصيد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراي التركي.

ويحتل المركز السادس كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد فتوح برصيد هدف لكل منهما.