شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد المقاولون.. تفوق كاسح للأبيض وقوة هجومية وشراسة دفاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، في التاسعة والنصف مساء غدا الخميس على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على الصدارة واستمرار مشواره الإيجابي نحو حصد لقب الدوري.

ويتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.

ويستعرض الموقع الرسمي للنادي تاريخ مواجهات الفريق أمام المقاولون العرب:-

-سبق وأن تقابل الفريقان في 84 لقاء في مختلف البطولات، وكان الحماس والقوة والرغبة في الفوز هو المسيطر على لقاءات الفريقين منذ أول مواجهة بينهم في الدوري والتي كانت في موسم 1979/1978 .

-فاز الزمالك على المقاولون في 52 مباراة وتعادل في 21 لقاء وخسر 11 مباراة.

-أحرز الفريق 124 هدفا في شباك المقاولون العرب، واستقبلت شباكه 59 هدفا.

-تقابل الفريق مع المقاولون 75 لقاء ببطولة الدوري الممتاز، حقق الزمالك الفوز في 49 مباراة وتعادل الفريقان في 14 لقاء وخسر الفريق في 8 مباريات.

-أحرز الفريق 111 هدفا، واستقبلت شباكه 47 هدفا.

-وتعد مباراة الدور الثاني من موسم 2007/2006 الأكثر تهديفا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث انتهت بفوز الزمالك بأربع أهداف مقابل هدفين وأحرز للزمالك وقتها كل من مصطفي جعفر وعلاء عبد الغني وجمال حمزة “هدفين”