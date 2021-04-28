شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في مجموعة قوية بكأس العالم لأنسات السلة بالمجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» قرعة بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للآنسات المقرر إقامتها في المجر في الفترة من 7 إلى 15 أغسطس المقبل .

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع أمريكا وإيطاليا وأستراليا ويشارك في البطولة 16 منتخبا، مقسمين إلى 4 مجموعات .

وجاء في المجموعة الثانية روسيا، والصين تايبيه، والارجنتين، والمجر المستضيفة، وفى الثالثة ياتى اسبانيا، وفرنسا، وكوريا، ثم البرازيل، وفي المجموعة الرابعة اليابان، والتشيك، ومالى، وكندا .