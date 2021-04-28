شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة نامونجو بكأس الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة نامونجو التنزاني التي تقام في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: محمود حمادة - محمود صابر - إسلام عيسى - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس .

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة :

عبد الرحمن أيمن - جون أنطوي - إبراهيم عادل - دييجو رولان - أحمد فتحي - نبيل دونجا - أحمد توفيق .