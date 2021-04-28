شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مباشر .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ..ماركينيوس يسجل الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير

الوسط: فيراتي- باريديس- جايي

الهجوم: دي ماريا- نيمار- مبابي

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تشكيل لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر- روبين دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

الوسط: جندوجان- رودري- دي بروين

الهجوم: رياض محرز- فودين- برناردو سيلفا

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انطلقت المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين وحاول المان سيتي اللعب فى مناطق أصحاب الأرض وفرض سيطرتهم من البداية ومر مبابي بكرة مرتدة واعطى كرة لنيمار الذي سدد كرة سهلة فى يد ايدرسون

ق4: تمكن ماركنيوس من اخراج كرة أمام دي بروين فى هجمة خطيرة للمان سيتي

ق8: ضغط متواصل من مانشستر سيتى على مرمى باريس وانحصار للكرة فى وسط الملعب

ق12: تسديدة رائعة من نيمار يتصدى لها ايدرسون ببراعة

جوووووووووووول .. دي ماريا يرفع كرة وماركينيوس يسجل برأسية فى مرمى المان سيتي