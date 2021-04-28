شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن درويش: لحظة انتظرتها الجماهير كثيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، أندية الدولة وكل جماهير الكرة بقرار العودة إلى المدرجات في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 16 مايو المقبل، مشيراً إلى أنها لحظة انتظرتها الجماهير كثيراً للتعبير عن فرحتها بعودة الحياة إلى الملاعب والوقوف خلف فرقها لمؤازرتها، والاستمتاع بمتابعة المنافسات من داخل الملعب.

وأضاف: «الإمارات دائماً سباقة ونفخر بأن نكون من أوائل الدول في المنطقة التي تعيد الجمهور إلى المدرجات، على ضوء نجاحاتنا السابقة في عودة التدريبات وعودة المسابقات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة».

وعن الإجراءات المعتمدة للجمهور من أجل حضور المباراة بنسبة 30% في نهائي الكأس، أكد أنها تستهدف الحفاظ عليهم وتتضمن إجراء الفحص الحراري لجميع الحضور، وارتداء الكمامات طوال الوقت، وإبراز نتيجة الفحص السلبية «مسحة الأنف» لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، والالتزام بالتباعد الجسدي مع عدم مغادرة المقاعد إلا للضرورة، وعدم حضور كل من هم تحت 16 عاماً.