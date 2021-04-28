شكرا لقرائتكم خبر عن راشد النعيمي: عودة الجماهير للمدرجات ثمرة جهد وتضحيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على توجيهاتها السديدة ودعمها غير المحدود لجهود أجهزة الدولة كافة في مواجهة جائحة «كورونا»، والتي أسفرت عن تقديم نموذج استثنائي للعالم في مواجهة الأزمة بحيوية ومرونة أشاد بها الجميع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن قرار عودة الجمهور إلى المدرجات بنسبة 30 % في نهائي كأس صاحب السموّ رئيس الدولة في 16 مايو/أيار المقبل الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر على استاد هزاع بن زايد، هو ثمرة لجهود كبيرة بذلتها الدولة بكل أجهزتها المعنية على مدار العام الماضي، وأن اتحاد الكرة لم يدخر أي جهد في التعاون مع كل الجهات المختصة للحفاظ على مختلف عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين باعتبارهم الثروة الحقيقية في أية رياضة.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «ونحن نشعر بالسعادة لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لابد أن نستذكر جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي واصلت العمل ليل نهار لتحويل هذا التحدي الذي واجه العالم إلى قصة نجاح إماراتية بسواعد أبنائها، كما أننا نستذكر أيضاً جهود خط الدفاع الأول من العاملين بالقطاع الصحي بالدولة،وكل فرق العمل من الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن الدور الكبير الذي قامت به لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي التي كانت لها بصمات واضحة في صدور قرار عودة الجمهور إلى المدرجات».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد أن التزام الأندية وكل عناصر اللعبة بالإجراءات الاحترازية كان له الأثر في الوصول إلى هذه اللحظة، وأنه على ثقة أن الجماهير سوف تلتزم أيضا بكل الضوابط الصادرة بخصوص حضور نهائي أغلى البطولات،لأن ذلك سوف يكون محطة مهمة للسماح للجماهير بحضور مباريات تصفيات منتخبنا في شهر يونيو/حزيران المقبل في دبي.