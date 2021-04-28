شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ «سبوتيفاي» يوفر تمويل شراء أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الملياردير السويدي دانييل إيك مؤسس والرئيس التنفيذي لخدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى، الأربعاء، إنه وفر التمويل اللازم لاختبار نية ستان كرونكي مالك أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لبيع النادي اللندني.

وقال ستان وجوش كرونكي ملاك نادي أرسنال، أمس الثلاثاء، إنهما ملتزمان بنسبة مئة في المئة مع النادي، ولا ينويان بيع أي حصة ولم يتلق أي منهما عرضا للبيع ولن يقبلا بأي عروض.

وتظاهر الآلاف من مشجعي النادي اللندني خارج ملعب الإمارات ضد ملاك النادي قبل الخسارة 1-صفر أمام إيفرتون يوم الجمعة الماضي في الدوري، لكن كرونكي قال إنه لن يرحب بأي عرض لبيع النادي.

وجاءت احتجاجات الجماهير عقب انضمام النادي إلى 11 نادياً أوروبياً لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، ما دفع إيك، مشجع أرسنال منذ 30 عاماً، لطرح فكرة شراء النادي.

وقال إيك لمحطة (سي.إن.بي.سي) الاقتصادية التلفزيونية: أريد بناء الثقة مع الجماهير وجذبها للنادي مرة أخرى. أنا جاد للغاية بشأن عرض شراء أرسنال.

وفرت الأموال اللازمة لذلك. أريد أن أقدم ما أعتقد أنه عرض مقنع للغاية لملاك النادي وأتمنى أن يستمعوا له.

وكان أرسنال، الذي تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار جنيه استرليني وفقاً لمجلة فوربس، ضمن ستة أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر الأوروبي قبل الانسحاب من المشروع الذي أثار عاصفة من الاحتجاجات من الجماهير واللاعبين والحكومة البريطانية.

ويحتل النادي اللندني المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي وبلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي.