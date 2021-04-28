انسحاب ديوكوفيتش من دورة مدريد

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مدريد: سيغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كرة المضرب عن دورة مدريد للماسترز بين 2 و9 أيار/مايو المقبل، بحسب ما أعلن المنظمون الاربعاء.

ونقل بيان الدورة عن ديوكوفيتش "اعتذر عن عدم السفر إلى مدريد هذه السنة لملاقاة كل مشجعي. مرّت سنتان، وهذا زمن طويل. آمل في رؤيتكم العام المقبل".

وكان ديوكوفيتش عبّر عن خيبته بعد خروجه السبت الماضي من نصف نهائي دورة بلغراد أمام الروسي أصلان كاراتسيف بثلاث مجموعات، وذلك بعد خروجه بشكل مفاجىء أيضاً في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو امام البريطاني دانيال ايفانز "لا أعرف، لقد سئمت من وضع الخطط، لكي أكون صريحا. تبقى البطولات الاربع الكبرى أولوية لي".

ويسعى ديوكوفيتش (33 عاماً) الذي احرز لقبه الكبير الثامن عشر عندما توج بطلاً لاستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي الذي يتقاسمه الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، الى التتويج ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية وهو الذي خسر أمام نادال في نهائي العام الماضي بثلاث مجموعات نظيفة.

وبعد انسحاب ديوكوفيتش، سيكون المخضرم نادال الاعلى تصنيفاً في مدريد، قبل أربعة أسابيع من انطلاق رولان غاروس (30 أيار/مايو-13 حزيران/يونيو).