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مصر في مجموعة نارية بكأس العالم لأنسات السلة فى المجر

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القاهرة - سامية سيد -  

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للآنسات المقرر إقامتها في المجر فى الفترة من 7 إلى 15 أغسطس المقبل .

 

وأٍفرت القرعة عن وقوع  منتخب مصرفي المجموعة الأولى مع أمريكا وإيطاليا وأستراليا في منافسات البطولة ، و التى يشارك فيها 16 منتخبا ، مقسمين الى 4 مجموعات .

 

 

ومن أبرز الدول التى تشارك  فى البطولة كل من اليابان ، وفرنسا ، و كوريا ، اسبانيا ، البرازيل ، و روسيا ، الارجنتين ، و الصيتن تايبيه .

 

فيما يخص باقى مجموعات البطولة ، جاء فى المجموعة الثانية   روسيا ، و الصين تايبيه ، و الارجنتين ، و المجر المستضيفة ، وفى الثالثة ياتى اسبانيا ، و فرنسا ، و كوريا ، ثم البرازيل ، وعلى مستوى المجموعة الرابعة اليابان ، والتشيك ، و مالى ، و كندا

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الدولي في الفترة المفترض تنفيذها في الفترة من 2019 – 2023، على أن يكون الاتحاد المصري لكرة السلة أول المشاركين لبناء أساس أقوى في كرة السلة الأفريقية وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وجاء قرعة البطولة كالتالى ..

 


قرعة كأس العالم

   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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