شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في مجموعة نارية بكأس العالم لأنسات السلة فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للآنسات المقرر إقامتها في المجر فى الفترة من 7 إلى 15 أغسطس المقبل .

وأٍفرت القرعة عن وقوع منتخب مصرفي المجموعة الأولى مع أمريكا وإيطاليا وأستراليا في منافسات البطولة ، و التى يشارك فيها 16 منتخبا ، مقسمين الى 4 مجموعات .

ومن أبرز الدول التى تشارك فى البطولة كل من اليابان ، وفرنسا ، و كوريا ، اسبانيا ، البرازيل ، و روسيا ، الارجنتين ، و الصيتن تايبيه .

فيما يخص باقى مجموعات البطولة ، جاء فى المجموعة الثانية روسيا ، و الصين تايبيه ، و الارجنتين ، و المجر المستضيفة ، وفى الثالثة ياتى اسبانيا ، و فرنسا ، و كوريا ، ثم البرازيل ، وعلى مستوى المجموعة الرابعة اليابان ، والتشيك ، و مالى ، و كندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الدولي في الفترة المفترض تنفيذها في الفترة من 2019 – 2023، على أن يكون الاتحاد المصري لكرة السلة أول المشاركين لبناء أساس أقوى في كرة السلة الأفريقية وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وجاء قرعة البطولة كالتالى ..