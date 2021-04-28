شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيلفى بركات مع انفانتينو رئيس دولة الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط محمد بركات مدير المنتخب الوطني، "صورة سيلفي" مع السويسري جياني أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال توجداهما الثلاثاء، في قرعة كاس العرب، التي يشارك فيها منتخب مصر رفقة 22 منتخب عربي آخر، نهاية العام الجاري في قطر.

وتواجد الزئبقي بجوار إنفانتينو خلال حضوره الحفل ممثلا عن مصر في القرعة، ولم يفوت فرصة التصوير مع رئيس فيفا على هامش القرعة التي أوقعت منتخب مصر مع الجزائر في مجموعة واحدة بانتظار منتخبين آخرين ينضما للمجموعة من التصفيات.

وأبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها أغسطس المقبل في قطر تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أولى الخطوات لأن يكون الحدث واحداً من أكبر البطولات القارية والدولية في المستقبل.

وتحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على تاريخ المواجهات بين المنتخبين والإنجازات التي تحققت وهو الأمر الذي يعزز من شغف الجماهير للموقعة المرتقبة بين اللاعبين في البطولة حيث ستكون واحدة من أشد اللقاءات التي تشهدها المنافسات.

وقال فيفا: "سبق لكل منتخب أن أقصى الآخر من تصفيات كأس العالم، فبعد مشاركتين متتاليتين للجزائر في كأس العالم 1982 و1986، غاب الخضر عن نسخة إيطاليا 1990 بعد الإقصاء أمام المنتخب المصري الذي فاز في القاهرة بينما تعادل الفريقان سلباً في الجزائر".

أضاف موقع فيفا: "وجاء الرد الجزائري على المنتخب المصري عام 2009، فرغم امتلاك الفراعنة حينها جيلاً رائعاً من اللاعبين، إلا أن منتخب الخضر تفوّق بقيادة كريم زياني وعنتر يحيى ومجيد بوقرة. فبعدما تعادلا في الترتيب والنقاط والأهداف في مرحلة المجموعات، تم الإحتكام إلى مباراة فاصلة في مدينة أم درمان السودانية، تأهلت الجزائر على إثرها بهدف عنتر يحيى لتعود إلى كأس العالم بعد 24 عاماً من الغياب وبالتالي ستكون مواجهة الفريقين مُرتقبة في المجموعة د من كأس العرب".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021، والتي ستقام في قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

كانت قرعة بطولة كأس العرب 2021، التى أقيمت أمس الثلاثاء بالحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب الجزائر، مع الفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان.