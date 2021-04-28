شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. رفعت الفناجيلي.. الساحر الذى رفض الاحتراف وتمسك بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا في خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التي ساهمت في حب الجماهير.

ونتناول في قصة اليوم أبرز معلومات عن رفعت الفناجيلي نجم الأهلي الراحل وأحد أبرز الأسماء اللامعة في تاريخ الأهلي.

الفناجيلي هو لاعب كرة قدم وكابتن النادي الأهلي ولعب في مركز الجناح الأيمن بالأهلى ومنتخب مصر لكرة القدم في الخمسينات والستينيات، وهو أحد الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، وبدأ مشواره مع كرة القدم في نادي السويس ثم انتقل إلى النادي الأهلي موسم 1953-1954 بعد أن اكتشفه كشاف الأهلى الشهير عبد المنعم البقال وكان عمره وقتها 16 عاماً.

حصد الفناجيلى مع الأهلى 7 بطولات دورى و6 كأس مصر واشتهر في النادى بأنه القائد المحنك والخبير للفريق الأحمر وتلقى عروضا للاحتراف في أوروبا لكنه رفضها جميعا وفضل البقاء في مصر.

واشتهر الفناجيلى بعدة ألقاب مثل "المهندس" و"الساحر" بفضل مهاراته العالية التي كانت من بين أسباب زيادة شعبية الأهلي وجماهيريته في تلك الفترة.

لعب في صفوف المنتخب الوطني لأكثر من 17 عاما بداية من عام 1953 وحتى عام 1970 وخاض خلالها ثلاث دورات أوليمبية ونجح في الفوز بالمركز الرابع مع الفريق القومي في دورة طوكيو عام 1964، كما حصل على لقب أحسن مدافع في دورة روما الأوليمبية عام 1960، وحصل على بطولة كاس الامم الأفريقية مع منتخب مصر مرتين في أول نسختين للبطولة في عام 1957و1959 و كان الاولى التي اقيمت في السودان والثانية التي اقيمت في مصر

قرر الاعتزال عام 1967 ومنحه المشير عبد الحكيم عامر رتبة ملازم وتم منحه لقب نجم عام 1960 من النقاد، و عمل بالتدريب في نادى دمياط عدة مواسم ولكن الإمكانيات المادية لم تمكنه من تحقيق الكثير وقرر ترك العمل في الرياضة عام 1979.