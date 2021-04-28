شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 28-4-2021 في إطار الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا في موسمها الحالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر- روبين دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

الوسط: جندوجان- رودري- دي بروين

الهجوم: رياض محرز- فودين- برناردو سيلفا

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير

الوسط: فيراتي- باريديس- جايي

الهجوم: دي ماريا- نيمار- مبابي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ستنقل المباراة على شبكة beIN SPORTS

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

وتنقل شبكة beIN SPORTS مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في التاسعة مساء.