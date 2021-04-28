شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 28-4-2021 في إطار الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا في موسمها الحالي.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير

الوسط: فيراتي- باريديس- جايي

الهجوم: دي ماريا- نيمار- مبابي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ستنقل المباراة على شبكة beIN SPORTS

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

وتنقل شبكة beIN SPORTS مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في التاسعة مساء.