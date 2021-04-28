شكرا لقرائتكم خبر عن أول متسابقة رالي في مصر تكشف تفاصيل مشوارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت المهندسة يارا شلبي، أول متسابقة رالي في مصر، إنها بدأت بالفعل المشوار مع الرالي منذ 6 سنوات عندما دخلت الصحراء بسيارة الدفع الرباعي في رحلات استكشافية ترفيهية.

وأضافت «شلبي»، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أنها خاضت أول سباق في مدينة الجونة المصرية، وفي عام 2014 شاركت في «رالي الفراعنة» الذي أقيم في مصر بمشاركة أكثر من 250 دولـة في أول مشاركة دولية لها.

ووصفت المهندسة يارا شلبي التجربة بأنها كانت مثيرة؛ فهو سـبـاق لأكـثـر مـن 3 آلاف كيلو يشمل كل صحاري مصر، مشيرة إلى أنها في كل مرة تجهز السيارة أو تضيف لها شيئا جديدا تقوم بتجربتها واختبار رد فعلها في الصحراء؛ مما يساعدها في التعرف على تكنيك جديد حسب طبيعة المنطقة وذلك يكسب السائق خبرات عالية ويحسن مستواه.