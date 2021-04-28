شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف» يستنكر دعوات تلقيح الرياضيين قبل الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لاعب التنس الألمانى، ألكسندر زفيريف، عن أمله في أن تصبح مشكلة الإصابة في الرسغ أمرًا ماضيًا، مع بداية استعداداته لبطولة «بى إم دبليو»، المقررة على الملاعب الرملية في ميونخ، والتى يسعى خلالها للفوز بلقبه الثالث في تاريخ مشاركاته بهذه المسابقة.

ويتصدر زفيريف، المصنف السادس عالميًا، قائمة المصنفين في هذه البطولة، ما يجنبه اللعب في الدور الأول.

وأوضح زفيريف للصحفيين أن مشكلة هذه الإصابة بدأت في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، العام الماضى، وكانت سيئة للغاية في بطولة ميامى للأساتذة، التي أقيمت مؤخرًا.

وأشار إلى أنه لم يستطع المشاركة في مباريات بطولة ميامى إلا من خلال الحصول على مسكنات للألم، وأنه «لم يكن يقوى على حمل المضرب».

وقال زفيريف إن الفحوصات كشفت وجود سائل في المفصل، وأن العلاج بالكورتيزون لم يكن مفيدًا.

والآن تم حقنه ببعض من دمه في هذه العظام، ويأمل اللاعب في التحسن.

وقال: «لا أشعر حاليًا بمزيد من الألم»، وذلك قبل عملية الفحص الطبى الأخيرة، المقررة في وقت لاحق.

وأوضح: «وبعدها، أتمنى أن أستطيع ضرب الإرسال بدون أي مخاوف، وأن أفعل كل شىء».

وكشف زفيريف خلال المؤتمر الصحفى، أنه لايزال على معارضته للنظام الجديد لبطولة كأس ديفيز، ما يرجح عدم مشاركته في نسخة هذا العام من البطولة.

كما كشف زفيريف (24 عامًا) عن استنكاره للاقتراحات بمنح الرياضيين الأوليمبيين المشاركين في أوليمبياد طوكيو، هذا الصيف، أفضلية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأردف: «فى الوقت الحالى، هناك من لهم أولوية أكبر للحصول على اللقاح مقارنةً بالرياضيين الأوليمبيين.. نحن سنخوض الأوليمبياد، لكن هذا لا يعنى أننا أفضل من الآخرين».