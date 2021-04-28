شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات تفصل برشلونة عن التتويج بالدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق برشلونة الإسبانى على بعد خطوات قليلة من التتويج بالدورى الإسبانى للموسم الحالى، بعد فوزه المثير الذي حققه على مضيفه فريق فياريال 2-1، في اللقاء القوى الذي جمع الفريقين مساء الأحد الماضى، على ملعب «لاسيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الليجا. ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 71 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع غريمه التقليدى ريال مدريد الوصيف بنفس عدد النقاط، كما أن الفريق الكتالونى له مباراة مؤجلة مع فريق غرناطة، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 73 نقطة.

وبات برشلونة، بقيادة مدربه الهولندى رونالد كومان، يعتمد على نفسه في حصد لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، حال نجاحه في تحقيق الفوز بالمواجهات الست المتبقية له في المسابقة.

ويلتقى الفريق الكتالونى مع غرناطة مساء الخميس على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا، وحال فوز برشلونة بالمباراة سيتربع على صدارة الدورى الإسبانى برصيد 74 نقطة للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وبعد مواجهة غرناطة تنتظر برشلونة مواجهات من العيار الثقيل بمثابة نهائيات، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا يوم 2 مايو المقبل في الجولة 34، ثم يصطدم بمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب «كامب نو» يوم 8 من الشهر ذاته.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ليفانتى يوم 11 مايو الجارى في الجولة 36 من الدورى الإسبانى، ثم يلتقى مع سيلتا فيجو، قبل أن يختتم مشواره في الجولة الأخيرة أمام مضيفه إيبار.

وفى المقابل، سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند 73 نقطة في الصدارة، التي أصبحت مهددة بالفقدان حال فوز برشلونة في مباراته المؤجلة على غرناطة مساء الخميس المقبل. كما خسر فريق ريال مدريد نقطتين ثمينتين في مشواره الصعب نحو المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبى أمام ضيفه ريال بيتيس، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب «ألفريدو دى ستيفانو»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى الإسبانى.