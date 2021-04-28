شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرتنس»: الأجواء مثالية لخوض بطولة «مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الهولندية كيكى بيرتنس، أن بطولة مدريد المفتوحة للتنس تمتلك الظروف المثالية للعب التنس، مبدية ثقتها في إمكانية «تقديم بطولة جيدة» لمحاولة الفوز مرة أخرى باللقب.

وتعد بيرتنس، المصنفة العاشرة عالميا، هي حاملة لقب البطولة الإسبانية، حيث فازت بآخر ألقابها عام 2019، وتأهلت أيضا للنهائى في نسخة 2018، وستبدأ في النسخة الحالية مشوارها أمام الإسبانية صاحبة الـ15 عاما، فيكتوريا خيمينيز.

وأضافت: «أنا حقا سعيدة للغاية هنا في مدريد، لدى ذكريات جيدة، وبعد مكوثى هنا 3 أيام أرى أننى مستعدة للبدء».

وأوضحت اللاعبة الهولندية، المصنفة العاشرة عالميا، أنها شعرت بتحسن كبير في أدائها على الملاعب الترابية، سواء المفتوحة أو المغلقة خلال السنوات الست الأخيرة.