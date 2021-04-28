شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يسيطر على مصير «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لايزال الغموض يغلف مستقبل النجم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس فى ظل الشكوك حول إمكانية قبوله بالبقاء مع بيانكونيرى، وسط تراجع الفريق ومحدودية طموحاته فى الموسم المقبل. ومنذ خروج «السيدة العجوز» من دورى أبطال أوروبا على يد بورتو بدأت الشائعات تطارد نجم ريال مدريد السابق، بشأن مستقبله فى يوفنتوس.

ووضعت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية السيناريوهات المحتملة لرونالدو فى الفترة المقبلة، مؤكدة فى تقرير لها أن الرحيل عن يوفنتوس ربما يكون الخيار الواقعى لـ«الدون».

وأوضحت الصحيفة أن خروج يوفنتوس المبكر من دورى الأبطال وكذلك خروجه من المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم، مع تعقد موقف الفريق فى التأهل للبطولة القارية فى الموسم المقبل، يدعم تلك الفكرة.

كريستيانو رونالدو - صورة أرشيفية

أما السبب الثانى فيتعلق بعدم قدرة يوفنتوس على دفع راتب رونالدو فى الموسم المقبل، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وقالت إن رونالدو لن يقبل فى الموسم المقبل أن يقوم بدور «المتفرج» بشأن دورى الأبطال فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن المركز الذى قد ينتهى إليه يوفنتوس هذا الموسم.

وعلقت: «بعمر 36 عامًا ومهما كان خارقًا فلن يكون أمام رونالدو العديد من الفرص ليحصد لقبه السادس فى دورى أبطال أوروبا، وبالتالى سيكون عليه النظر باهتمام لإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان».

وأشارت إلى أنه على الجانب الاقتصادى «ربما يضطر رونالدو للتنازل قليلًا عن تطلعاته المالية، لاسيما فى ظل صعوبة الحصول على امتيازات ضريبية فى فرنسا وإنجلترا كما هو الحال فى إيطاليا».