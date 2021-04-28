شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباق كندا للعام الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولون في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأربعاء إلغاء سباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال للعام الثاني على التوالي بسبب قيود جائحة كوفيد-19، وسيحل محله سباق تركيا في 13 يونيو/حزيران المقبل.

وكان من المقرر إقامة السباق على حلبة جيل فيلينيف في مونتريال في الأسبوع الذي يلي سباق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو.

وقالت فورمولا 1 إنها مددت عقد سباق مونتريال لمدة عامين، بعد إلغاء السباق عامين متتاليين؛ وذلك ليظل ضمن جدول البطولة حتى عام 2031.

وستكون حلبة إسطنبول التركية ملائمة لظروف الشحن الجوي عقب سباق باكو، وقد تم ذلك العام الماضي أيضاً خلال فترة قصيرة لدعم جدول السباقات الذي تأثر بشدة بسبب الجائحة.