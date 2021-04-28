شكرا لقرائتكم خبر عن ويمبلدون ستقام على مدار 14 يوماً اعتباراً من 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي عموم إنجلترا للتنس إن بطولة ويمبلدون ستقام على مدار 14 يوماً اعتباراً من عام 2022، مع إقامة المباريات يوم الأحد الذي يتوسط أسبوعي البطولة وهو يوم إجازة تقليدي في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية.

ومن الطبيعي أن يكون أول يوم أحد في ويمبلدون راحة، ويجري منظمو البطولة خلالها بعض الأعمال لإعادة الملاعب إلى حالتها المتميزة قبل استئناف الأدوار التالية في البطولة، ما يؤدي إلى إقامة كافة مباريات الدور الرابع لكل من منافسات الفردي للرجال والسيدات في اليوم التالي.

وقال إيان هيويت رئيس النادي: «بداية من عام 2022 بالتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء الملعب الرئيسي، سيصبح يوم الأحد الذي يتوسط البطولة جزءاً دائماً منها مما يحول البطولة إلى 14 يوماً متواصلة، بفضل تقنية الملاعب العشبية المتطورة وصيانة الملاعب طوال السنوات الخمس الماضية. نشعر بالراحة لقدرتنا على الاعتناء بالملاعب خاصة الملعب الرئيسي دون الحصول على راحة لمدة يوم كامل».

ونادراً ما تكون هناك حاجة إلى إقامة مباريات يوم الأحد، إلا في حالات الطقس السيئ؛ حيث يسعى المنظمون إلى الإسراع بإقامة المباريات، مثلما حدث أعوام 1991 و1997 و2004 و2016.

وويمبلدون البطولة الوحيدة بين الأربع الكبرى التي تتضمن يوماً للراحة في منتصفها. وقال هيويت إنه لا توجد أي ضغوط من اتحاد لاعبي ولاعبات التنس المحترفين لتغيير جدول البطولة.