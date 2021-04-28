شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة: طموحي مع المقاصة التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم.. والمنافسة على اللقب العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عظيمة المدير الفني لفريق المقاصة أن المقاصة فريق كبير نجح في إثبات تواجده بالدوري الممتاز في فترة قليلة وطموحي أن أقوده لمقدمة الدوري وإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبي، وهو ما أعمل عليه حاليا.

قال عظيمة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أرى أن المجموعة الحالية بفريق المقاصة قادرة على تحقيق طموحاتنا في المنافسة على المربع الذهبي، لأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى فني، رغم أن الفريق رحل عنه 12 لاعب بنهاية الموسم الماضي وهو ما أحدث هبوط في مستوى الفريق ، ولكن اللاعبين الحاليين لا يقلوا عن اللاعبين الراحلين بل في نفس المستوى وقادرين على تحقيق الهدف المنشود".

وبسؤاله عن قدرة القائمة الحالية على إعادة المقاصة للمنافسة على صدارة الدوري كما حدث منذ فترة، أكد أنه في الموسم الحالي طموحنا المنافسة على التواجد في المربع الذهبي للدوري، ولكن في الموسم القادم والموسم بعد القادم سيختلف طموحنا في المنافسة على تحقيق المراكز الأولى بجدول المسابقة، ولكن لكل "وقت آذان".

كشف عظيمة أنه سيدرس النواقص التي نحتاجها في مختلف المراكز بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تلبية احتياجاتنا ونعمل على تحسين الأمور الإيجابية الموجودة بالفريق ونحدد الصفقات التي نحتاجها ، على أن نعمل تقييم الوضع بالفريق الفيومي، لتحديد كل ما نحتاجه، مضيفا أنه من الصعب تحديد هذه المراكز في الوقت الحالي، ولكننا نقيم المرحلة الحالية ونحدد احتياجاتنا وبعدها نبدأ على توفيرها لتدعيم صفوف الفريق وحل النواقص في صفوفنا.

وفيما يخص الأزمة المالية التي يعاني منها المقاصة أفصح: "مسئولو المقاصة تحدثوا معي لتولي المهمة وما شجعني على قبول المهمة هو تاريخ المقاصة الكبير ، ورغم وجود بعض المشاكل المالية إلا أن الإدارة تعمل على حلها ووعدوني بإنهاء هذه المشاكل في أقرب ووقت ، وبالفعل بدأوا في العمل على حل هذه المشكلة".