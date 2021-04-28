شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني ينهي أزمة الجبهة اليمنى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد هاني ظهير أيمن الأهلي ازمة الجبهة اليمنى بفريقه، بعدما غاب عن فريقه طوال الفترة الماضية، لظروف إصابته بشد في العضلة الضامة.

وتغلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على غياب محمد هاني بالاستعانة بالثنائي أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق، للتناوب على قيادة الجبهة اليمنى، قبل أن يعود هاني وينهي أزمة الجبهة اليمنى بفريقه.

وتواجد محمد هاني في قائمة فريقه الأخيرة لمواجهة المصري وشارك بديلا في المباراة، على أن يكون جاهزا لقيادة الجبهة اليمنى للأهلي بشكل أساسي بدءا من مباراة الجونة المقبلة.

ويغيب محمد هاني عن الأهلي منذ الإصابة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.