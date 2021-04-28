شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. النوم يحرم ثنائى المصارعة من منافسات لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر في دورة الالعاب الأولمبية بلندن 2012 بعدة رياضات وصلت إلى 19 لعبة من بينها المصارعة.

وحقق كرم جابر لاعب منتخب المصارعة المركز الثانى والميدالية الفضية، إلا أن واقعة غريبة كان ابطالها ثنائي اللعبة عمر عبده وصالح عمارة حيث تعرضا للاقصاء من منافسات اللعبة بدور الـ 16 وتم احتساب النتيجة لصالح منافسيهما لتخلفهما عن الحضور فى موعد المباراة.

كان من المقرر أن يلتقى عمر عبده مع لاعب أرمينيا فى وزن 66 كجم، بينما يلتقى صالح عمارة مع لاعب جورجيا.

وتخلف الثنائي عن الحضور اعتقادا منهم أن المباريات تبدأ الواحدة ظهرا لكن تم تقديمها فى اليوم الأخير لتقام التاسعة صباحا بتوقيت لندن بسبي إقامة حفل ختام البطولة

وعندما تم سؤال اللاعبان عن سبب عدم الحضور قالا أنهما كانا نائمان ولم يخبرهما احد بتغير موعد المنافسات سواء المدرب او الادارى