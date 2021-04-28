مباشر.. جالاتا سراي 0-0 قونيا سبور.. مصطفى محمد أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي وقونيا سبور في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة 38 من عمر الدوري التركي.

ويحتل فريق جالاتا سراي الترتيب الثالث برصيد 69 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر فريق بيشكتاش، في المقابل يحتل الفريق الضيف قونيا سبور الترتيب الثالث عشر برصيد 42 نقطة.

تشكيل جالاتا سراي: فيرناندو موسليرا - شينير أوزبايراكلي - خليل درويش أوجلي - أوجينكارو ايتيبو - ريان دونك - محمد كريم - عمر بيرم - مصطفى محمد - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش - جيدسون فرنانديز.

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