كرة يد.. تأجيل السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تعديلاً على موعد بطولتي كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي من خلال بيان رسمي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي عن تعديل موعد بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الأفريقي بسبب جائحة فيروس كورونا بحسب ما ذكره البيان الصادر اليوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد موعد مسبق لكأس الكؤوس الأفريقية في الفترة من 20 إلى 29 مايو المقبل في المغرب قبل أن يعلن تعديل موعدها إلى أغسطس المقبل في مدينة أغادير المغربية.

كما عدل الاتحاد الاتحاد الأفريقي موعد السوبر لليد بين الزمالك والنجم الساحلي من 17 مايو المقبل إلى 18 اغسطس المقبل بمدينة اغادير المغربية.

ويتأهل الفريق الفائز من السوبر الأفريقي للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في السعودية في ديسمبر المقبل 2021.