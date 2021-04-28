الارشيف / اخبار الرياضه

كرة يد.. تأجيل السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تعديلاً على موعد بطولتي كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي من خلال بيان رسمي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي عن تعديل موعد بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الأفريقي بسبب جائحة فيروس بحسب ما ذكره البيان الصادر اليوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد موعد مسبق لكأس الكؤوس الأفريقية في الفترة من 20 إلى 29 مايو المقبل في المغرب قبل أن يعلن تعديل موعدها إلى أغسطس المقبل في مدينة أغادير المغربية.

كما عدل الاتحاد الاتحاد الأفريقي موعد السوبر لليد بين الزمالك والنجم الساحلي من 17 مايو المقبل إلى 18 اغسطس المقبل بمدينة اغادير المغربية.

ويتأهل الفريق الفائز من السوبر الأفريقي للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في في ديسمبر المقبل 2021.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا