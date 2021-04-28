حفظ شكوى خالد زين ضمن 12 قرار للجنة الأوليمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، عدة قرارات بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

وأقيم الاجتماع عبر "فيديو كونفرانس" حيث اتخذ عدة قرارت يأتي من أهمها:

1- عرض نتائج التحقيقات التى تمت بمعرفة لجنة التحقيق والقيم التى تم اعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للتصديق عليها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية نظراً لصدور عقوبات كثيرة تترواح بين الوقف والشطب والإحالة للنيابة العامة فى العديد من الموضوعات المدرجة أمام اللجنة على النحو التالى:

أ‌ - عرض وقف السيد / عادل عبد المجيد سرور رئيس فرع الاسكندرية للتايكوندو لمدة عام، والتى تم اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021.

ب- عرض حفظ الشكوى المقدمة ضد السيد / وائل مصطفى أبو هيسة عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للوشو كونغ فو لعدم كفاية الدليل على إرتكابه لوقائع السب والقذف حيث اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021.

ج‌- عرض حفظ الشكوى المقدمة ضد السيد/ مهاب عبد الحى حلمى أمين الصندوق السابق لنادى العبور الرياضى من قبيل عدم الصحة واستبعاد ما نسب إليه والذى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021.

د‌-عرض حفظ شكوى ضد السيد / خالد محمود عوض زين الدين رئيس اللجنة الاولمبية السابق نظراً لعدم خضوع المشكو فى حقه لأحكام مدونة السلوكيات لسبق صدور قرار من لجنة التحقيق بشطبه من سجلات الاتحاد المصرى للتجديف والاتحاد المصرى للكانوى والكياك وجميع الهيئات الرياضية بناء على قرار لجنة التحقيق والتى تم اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 4/12/2019 ، مع تنفيذه .

ذ‌- عرض إنتفاء شرط حسنة السيرة والسمعة للسيد / وليد عطا رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى السابق بناء على حكم نهائي بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة والتى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 4/12/2019.

ه‌- عرض وقف السيد / أحمد رشدى المدير التنفيذى السابق للاتحاد المصرى للقوس والسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 30000 والتى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 15/1/2020.

2- تعديل بعض نصوص مدونة السلوكيات والاخلاقيات وإضافة مواد لإدانة التمييز العنصرى والنص على حقوق الانسان بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء وخطاب وزارة الشباب والرياضة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التمييز العنصرى على أساس اللون والدين والعرق.

3- تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسى للجنة الأولمبية المصرية على النحو التالى:

أولاً : يضاف ثلاثة بنود جديدة أرقام ( 28 ، 29 ، 30 ) للمادة (31 ) يباشر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الاختصاصات الأتية على النحو التالى:

- يحق لمجلس الإدارة دعوة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لحضور الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت بناء على طلبهم.

- يحق لمجلس الإدارة دعوة أعضاء من جهات حكومية لحضور الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية كضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت.

- يحق لأى إتحاد اولمبى يمارس لعبة مدرجة بالبرنامج الاولمبى الإنضمام للجنة الأولمبية فور صدور قرار اشهارها.

ثانياً: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (6) من لائحة النظام الأساسى والتى تنص على : مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشئ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي.

ليصبح على النحو التالى : مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشئ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي.