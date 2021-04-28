الفيفا يعلن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العرب «قطر 2021»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وبحسب جدول مواعيد كأس العرب الذي أعلنه الفيفا، فإن البطولة ستنطلق يوم 30 نوفمبر القادم بلقاء قطر مع الفائز من البحرين والكويت، ضمن المجموعة الأولى والتي ستشهد أيضًا مباراة العراق مع الفائز من عمان والصومال.

كما سيشهد أول أيام البطولة إقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية أولهما بين تونس مع الفائز من موريتانيا واليمن، والثانية ستكون بين الإمارات وسوريا.

وفي يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، ستنطلق مواجهات المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يواجه منتخب السعودية الفائز من الأردن وجنوب السودان، فيما سيلتقي المغرب مع الفائز من فلسطين وجزر القمر في المجموعة الثالثة.

أما المجموعة الرابعة، سيلتقي بطل أفريقيا 2019 “منتخب الجزائر” مع الفائز من ليبيا والسودان، فيما سيستهل منتخب مصر مشاركته بلقاء الفائز من لبنان وجيبوتي.

وستختتم مباريات دور المجموعات من كأس العرب يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وسيشهد هذا اليوم إقامة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر والجزائر في قمة مباريات المجموعة الرابعة.

جدول مواعيد كأس العرب – الأدوار النهائية

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق يوم الجمعة 10 ديسمبر حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما سيواجه ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية في اليوم ذاته.

ويوم السبت 11 ديسمبر سيلتقي أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة بينما سيواجه أول المجموعة الرابعة ثاني المجموعة الثالثة.

وستقام مواجهتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021، يوم الأربعاء 15 ديسمبر، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة يوم السبت 18 ديسمبر.