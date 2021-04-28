نيمار عن العودة إلى برشلونة: “أنا في منزلي الآن”

أكد مهاجم منتخب البرازيل “نيمار جونيور” استعداده لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ردًا على الأنباء التي ربطته من جديد بالعودة إلى ناديه السابق “برشلونة” خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ومن المنتظر انتهاء عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، الأمر الذي سيقلص سعر انتقاله إلى برشلونة، إذا أراد العودة، خاصةً في الميركاتو الشتوي 2022 عندما يصبح متاحًا له التفاوض وفق قانون بوسمان دون الرجوع لإدارة ناصر الخليفي.

لكن نيمار فاجأ الجميع اليوم الاربعاء بهذا الحديث قبل ساعات قليلة من مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال “نحن في مناقشات مع إدارة باريس في الوقت الراهن، لا داعي للعجلة، كل شيء تم الاتفاق عليه تقريبًا”.

وأضاف بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015 “أشعر كأنني في منزلي الآن، أشعر بالراحة وبسعادة كبيرة في باريس سان جيرمان”.

وختم اللاعب المنتقل إلى باريس بمبلغ فاق ال220 مليون يورو عام 2017 “لديّ وقت متبقي في عقدي هنا مع باريس، وأريد أن أفعل ما هو أفضل للجميع، أشعر بتحسن كبير مقارنة بالمواسم السابقة، وهدفي الرئيسي هو التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، لا أستهدف الكرة الذهبية”.

وسجل نيمار 6 أهداف في 14 مباراة لعبها بمنافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالاضافة إلى 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ومنذ وصول بوكيتينو لتدريب باريس سان جيرمان بمنتصف هذا الموسم تحسن اللاعب صاحب ال 29 عامًا في صناعة الألعاب، وهذا ما برز في مباراتي ربع نهائي دوري الابطال أمام بايرن ميونخ.