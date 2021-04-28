بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء ونكانا فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء ونكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مباراة الرجاء الرياضي المغربي ونكانا الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسم الرجاء الرياضي المغربي تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال الخمس مباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الآن.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 15 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق بيراميدز المصري برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل فريق نكانا الزامبي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير فريق نامونجو التنزاني بدون رصيد.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الرجاء الرياضي المغربي وفريق نكانا الزامبي، نجح النسور الخضر في تحقيق الفوز خارج ملعبه بثنائية نظيفة، سجل هدفي الرجاء كل من سفيان رحيمي ونوح السعداوي.

بث مباشر الرجاء ونكانا

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء ونكانا فى تمام الساعة 23:00 بتوقيت مصر، 1:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الرجاء ونكانا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس إتش دي (4) بصوت المعلق الرياضي المصري”أحمد فؤاد”، كما تنقل ايضا على التليفزيون المغربي الأرضي عبر القناة الرياضية الثالثة بصوت المعلق الرياضي المغربي “عبدالصمد ولد شهيبة”.

الرجاء (-) نكانا

كأس الكونفدرالية الأفريقية (الجولة الأخيرة – دور المجموعات)

المركب الرياضي محمد الخامس – الدار البيضاء